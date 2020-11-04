Muratpaşa Belediyesi, İzmir’deki çadır kentte kreş ve oyun evi kurdu

Antalya’dan balonlar, toplar, hulahoplar, boyalar, yapbozlarla dolu iki yardım kamyonuyla yola çıkan Muratpaşa Belediyesi, İzmir’de depremin en çok yıkıma neden olduğu Bayraklı’da bulunan çadır kentte çocuklar için 100 metrekarelik kreş ve oyun çadırı kurdu.

Muratpaşa Belediyesinin dün akşam saatlerinde Antalya’dan hareket eden, yorgan, battaniye, dezenfektan, nevresim takımı gibi acil ihtiyaç malzemeleriyle birlikte çocuklar için balonlar, toplar, hulahoplar, yapbozlar, boyalar, masa ve sandalyelerle birlikte portatif kaydırak ve tahterevalliyle dolu yardım kamyonları, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir’e ulaştı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kamyonlar depremin en çok hasar verdiği Bayraklı’ya girerken, ilçede Şehit Hakan Ünal Parkı’nda yer alan çadır kentte çocuklar için kreş ve oyun çadırı kurulma çalışmaları da başladı. Kısa sürede küçücük masa ve sandalyeleri, dolapları, oyuncakları, minik banklarıyla bir anaokulunu aratmayacak donanımda çadır kreş ve oyun evi kuruldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen, Muratpaşa Belediyesi olarak İzmir depremin hemen ardından, bölgeyle irtibat kurduklarını söyledi. Başta belediyeler olmak üzere genel kamu yönetiminin birçok ihtiyaca karşılık verdiğini gördüklerini belirten Sözen, “Belediye Başkanımız Ümit Uysal’la da yaptığımız toplantılar neticesinde, bu tip doğal afet durumlarında çocukların büyük travmalar yaşadığını bildiğimiz için kreş ve oyun çadırı fikrini gündeme getirdik” diye konuştu.

Bayraklı Belediyesiyle yapılan görüşmeler neticesinde Şehit Hakan Ünal Parkı’nda 100 metrekare genişliğinde oyun çadırı ve kreş oluşturduklarını belirten Sözen, “Hava gün geçtik soğuyor. Çadır kentte, çocuklarımız çok dar bir alanda ya da çadırlarında vakit geçiriyor. Onlar için oyun oynayacak, vakit geçirecekleri bir alan gerekiyordu. Biz de çocuklarımıza bu hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Kreş ve oyun çadırında Muratpaşa Belediyesinin sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çocuk gelişim uzmanları ve yardımcı personelin görev aldığını dile getiren Sözen, “Çocuklarımızı hem psikolojik hem de sosyal anlamda destekleyip bu süreçte onların yanında olacağız. Bizden yardım istendiği sürece bu hizmeti yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu. Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yarın bölgede olacağını da sözlerine ekledi.