Murat Kurum: “İlk evim projesinde ilk kuralar 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan’da başlayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesinde yaptığı konuşmada, tüm Türkiye’nin merakla beklediği projeyle ilgili “İlk Evim” projesinde ilk kuralar 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan’da başlayacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesine katıldı. Burada konuşan Murat Kurum, bir asra sığacak projeleri 20 yıla sığdırdıklarını ve yeni vatandaşların refahı için yeni projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, tüm Türkiye’nin merakla beklediği “İlk Evim” projesinin detaylarından da bahsetti. Projede ilk kuraların 7 Kasım günü çekileceğini söyleyen Kurum, şu ana kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını belirtti.

“Dönüşüm nasıl yapılır, milletin yanında nasıl olunurmuş görülecek”

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burada büyük bir coşkuyla davulla, zurnayla, Beyoğlu’nun büyük dönüşümünü başlatıyoruz. Hayırlı olsun, Beyoğlu. Emin olun emin olun siz her şeyi en güzeline layıksınız. Buraya geldik Beyoğlu’ndaki büyük dönüşümü başlatacağız dedik. İşte bugün bütün Beyoğlu’nun bütün buradaki kardeşlerimizin yıllarca beklediği büyük dönüşümü yapacak ve buradan dalga dalga tüm mahallelerimize gideceğiz, göstereceğiz. Dönüşüm nasıl yapılırmış milletin, vatandaşın yanında nasıl olunurmuş ve bu projeler nasıl yapılırmış hem Beyoğlulu kardeşim görecek, hem de tüm mahallelerimize inşallah örnek bir proje olacak. Verdiğimiz sözleri sizlerle aziz Beyoğlu’nu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştirmek için geldik. İstanbul’umuz, Beyoğlu’muzu yine çok önemli bir şehircilik adımını burada atmanın mutluluğu gururu içerisindeyiz. Tabii burada en büyük teşekkürü Beyoğlu’nu kardeşlerimle yapıyorum. Çünkü bize inandılar. Bize güvendiler. Yirmi yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyona inandılar” dedi.

“Muhalefet bize, nedir bu aceleniz dedi. Bizim acelemiz milletimizin mutluluğudur dedik”

Afet olduğunda biz yine vatandaşımızın yanındaydık. Burada Giresunlu kardeşlerimiz var. Giresun’da biliyorsunuz sel oldu, afet oldu. Biz iki saat sonra oradaydık. Elazığ’da, Malatya’da deprem oldu. Biz yine oradaydık. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa onların yanında olduk. Hüznü de mutluluğu da beraber paylaştık. İzmir’de deprem oldu. Biz yine oradaydık. Antalya, Muğla’da yangın oldu. Biz vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde binalarını yaptık, teslim ettik. Şimdi huzur içerisinde oturuyorlar. Muhalefet bize, nedir bu aceleniz dedi. Bizim acelemiz milletimizin mutluluğudur dedik. Bizim acelemiz milletimizin huzurudur dedik ve bu anlayışla, milletimizle birlikte omuz omuza projelerimizi gerçekleştirdik. Şimdi de Beyoğlu’nda Sütlüce’de yaptığımız ve toplam yatırım bedeli 676 milyon lira olan projelerimizi de tamamladık. 398 konut, 20 dükkan, bir cami ve otopark inşaatımızı tamamladık ve vatandaşlarımıza teslimlerini belediyemize gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Bir asra sığacak yüzyıla sığacak hizmetleri 20 yıla sığdırdık”

Son 20 yılda gerçekleştirilen projelerde bahseden Kurum, “Tabii bugün inşaatlarına başladığımız bu projemiz, vatandaşımızı geleceğine dair attığımız tüm o adımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında İstanbul’dan başlattığı Türkiye’nin büyük dönüşüm hareketinin bir sonucudur. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı Vizyonunun mimarı liderimiz, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a buradan kutlu, dava yolculuğuna çıktığı Beyoğlu’ndan, sevdalısı olduğu aziz İstanbul’dan sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Büyük Türkiye idealimizin omuzlarında yükselen bu aziz şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Burada yaşayan her bir vatandaşımıza duyduğumuz sevgiyle, 20 yıla aşkın hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve emin olun bir asra sığacak, yüzyıla sığacak hizmetleri 20 yıla sığdırdık. İstanbul’umuzu Cumhuriyet tarihinin en büyük eserleriyle, en büyük yatırımlarıyla inşallah geçmişte olduğu gibi yeni yüzyılda da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız yapı kalmasın istiyoruz”

Kurum, İstanbul’da gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek projeler konusunda ise, “İstanbul’un dört bir yanında, bugün 39 ilçemizde projelerimiz var. Bir yerde kentsel dönüşüm, bir yerde millet bahçesi, bir yerde sokağı sağlıklaştırma projesi var. Biz projeleri vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız dedik. Yerinde gönüllü ve hızlı anlayışıyla İstanbul’umuz’da bugüne kadar 300 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Kararlıyız, gayretliyiz ve inşallah 2035 yılına kadar İstanbul’umuzda, Türkiye’de dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız yapı, riskli yapı kalmasın istiyoruz. Ve bu anlayışla kangren haline dönüşmüş Fikirtepe kentsel dönüşüm projesini başlattık. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle de teslimlerimizi yapacağız. Tam 10 bin konutluk, 30 milyar lira yatırım bedeli var. Beykoz’umuzda dün Tokatköy mahallemizde 776 yeni yuvamızın, dükkanlarımızın temellerini attı. İşte bugün de Okmeydanı’nda 778 konutumuzu yine esnafımızın burada huzur içerisinde alışverişini yapacağı, vatandaşlarımızın, esnafımızın mutlu olacağı 161 dükkanımızı yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımız anahtarlarını yani evlerini teslim aldığında başlayacak. Bugün borçlandığı miktar neyse konutunu teslim aldığında da aynı miktarı ödeyecek. Anahtar teslimi geldiğinde ise hak sahipleri isterse bu miktarı peşinde ödeyebilir, isterlerse 240 aya kadar vadede taksitlendirebilirler. Yani örneğin bugün 150 bin lira ödemesi olan vatandaşımız evini teslim aldığında da 150 bin lirayı ister peşin ister 240 ay vadeyle ödeyebilir. Biz milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Size söz verdiğimiz gibi bugün de inşallah temellerini attığımız konutlarımızı iki yıl içerisinde tamamlayacağız ve yine büyük bir coşkuyla inşallah liderimizin, Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla birlikte burada anahtar teslimlerimizi yapacağız. Herkesi tapusuna evlerine kavuşturacağız. Burada oturan tüm vatandaşlarımız yaptığımız yerinde dönüşümle, yeni ve sağlıklı konutlarında hiçbir yere gitmeden, hani diyorlar ya Okmeydanı’ndan sizi uzaklaştıracaklar, hiçbir yere gitmeden yine burada oturacak. Mahallesinde oturacak, komşularıyla. Birlikleriyle birlikte oturacaklar” dedi.

“İlk evim projesinde ilk kuralar 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan’da başlayacak”

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği “İlk Evim” projesi hakkında konuşan Murat Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye vizyonumuzun, yeni yüzyılımızın en büyük sosyal konut projesini 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa ve yine 50 bin iş yeri projemizi aziz milletimizle paylaştık. İlk evim kampanyamızda gençlerimizden, vatandaşlarımızdan, emeklilerimizden, engelli kardeşlerimizden, şehit ve gazi ailelerimize kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Bu da aziz milletimizi, projemizi ne kadar sahiplendiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu projeye de karşı çıktılar, dediler ki yapamazlar. Kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Bu projeleri yetiştiremezsiniz dediler. Biz de kaynağımız aziz milletimizdir dedik. Bu projenin teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu anlayışla projelerimizi yapıyoruz. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Bu konutlarla beraber Güneydoğu bölgemizde beş ilimizde, Doğu Anadolu bölgemizde yedi ilimiz olmak üzere on iki ilimizde 7-16 Kasım tarihleri arasında 22 bin 57 konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Kurallarımız noter huzurunda olacak. Şeffaf ve canlı yayınla tüm milletimiz, aziz milletimiz süreci izleyecekler. TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin İnşallah tamamını 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlayacağız. Tüm yuvalarımızı konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.