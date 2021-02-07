Kütahya’nın Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi oldu.

Türkiye’de 30’a yakın kayak merkezinden en fazla yağış alan kayak merkezleri arasında yer alan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve bin 500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görmeye devam ediyor.Korona virüs ( Covid-19) tedbirlerine uygun olarak kayak sezonunu açan, hafta sonu kısıtlamalarının ardından ve okulların 3 haftalık karne tatili ile birlikte vatandaşların akın ettiği kayak merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Yaz ve kış turizmi ile önemli bir destinasyon olması hedeflenen ve günübirlik kayak hizmeti bulunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi tesislerinde, bin 500 rakımda kayak tutkunları için zor, orta ve kolay seviyelerde toplam bin735 metrelik 3 pistte hem büyükler hem de küçükler soğuk havaya rağmen kayak yaparak eğlencenin tadını çıkarıyorlar. İsteyenlerin eğitmenler eşliğinde ücretsiz kayak eğitimi de alabildiği merkezde, yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar aileleriyle kayak yapıp gönüllerince eğleniyor.

2012 yılında babylift ile başlayan serüvenlerinin halen devam ettiğini belirten Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü Ayhan Keskin, “2019-2020 sezonunda telesiyej sistemini kurduk İl özel İdaresi tarafından karşılanan sistemimiz 2 milyon TL’ye mâl oldu. İtalya’dan aldığımız ekipmanlarla tesisimizi güçlendirdik. 2019-2020 yılı bizim açımızdan çok verimli oldu. Çok güzel bir ilgi vardı. Çevre bölgelerden İzmir’den, Manisa’dan hatta Bursa’dan kayak için gelenler oldu” dedi.

Keskin ayrıca; “Bu sene pandemiden dolayı ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle yeteri kadar misafirimiz olmadı. Hafta sonu sadece Murat Dağı’nda ve Gediz’de konaklamada kalanlar tesislerimizden yararlanabiliyor. Hafta içinde gelen misafirlerimize kayak takımlarını uygun bir şekilde veriyoruz ve eğitimlerini ücretsiz olarak yapıyoruz. Ücretsiz olarak kayak eğitimi veren ülkemizde tek kayak tesisiyiz. Pandemi olmasaydı biraz daha güzel olabilirdi. Ayrıca kar olmadığı için sezonu biraz daha geç açmak zorunda kaldık. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla daha iyi olacaktır. Murat Dağı Termal Kayak Merkezinin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgedeki tek tesis. Ciddi anlamda iyi sporcularımız var. İki tane kulübümüz var. Misafirlerimizin hem burada iyi vakit geçirip eğlenmelerini sağlıyoruz hem de kayak öğreterek iyi sporcular yetiştirdiğimize inanıyoruz. Herkesi kayak merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

Bitlis, Uşak ve Düzce’den gelen kayak severler ise, Murat Dağı Termal kayak Tesisleri’ni çok beğendiklerini dile getirdiler. Kayak severler ücretsiz kayak eğitimi verilmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu belirtirken, kayak takımlarını çok cüzi bir fiyata kiralamanın mümkün olduğunu söylediler.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nin Kütahya için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyen kayak severler, “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah buranın reklamı daha çok yapılır. Tesislere daha çok yatırım yapılarak daha çok turiste ulaşılır. İlk defa geliyoruz. Memleketimizle gurur duyduk” ifadelerini kullandılar.