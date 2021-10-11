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Murat 124 sevdalıları Düzce’de bir araya geldi

Klasik Murat 124 sevdalıları düzenlenen festivalle Düzce’de bir araya geldi. 50 klasik Murat 124 buluştuğu festivalde özenle süslenen otomobiller, şehir turu atarak klasik araç severlerinde beğenisine sunuldu.

Genel 11.10.2021, 10:01
Murat 124 sevdalıları Düzce’de bir araya geldi

Klasik Murat 124 sevdalıları düzenlenen festivalle Düzce’de bir araya geldi. 50 klasik Murat 124 buluştuğu festivalde özenle süslenen otomobiller, şehir turu atarak klasik araç severlerinde beğenisine sunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan klasik Murat 124 araç tutkunları Düzce’de bulunan Melen Park’ta buluştu. 50 Murat 124 otomobilin katıldığı festival öncesi klasik araç tutkunları şehir turu atarak özenerek süsledikleri araçlarını vatandaşların da beğenisine sundular.

En yenisi 1992, en eskisi ise 1972 model olan araçlara gözü gibi bakan sahiplerinin otomobillere yaptıkları bakımlar sayesinde her biri yeni gibi duran klasik araçlar vatandaşlarında ilgisini çekti.

Otomobillerin içinde ise çalan dönemin arabesk parçaları, klasik otomobil tutkunlarını Murat 124’lerin en revaçta olduğu yıllara götürdü.

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