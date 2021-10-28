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Multinet Up'a The Hammers Awards'tan 3 ödül

- Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık:- "Sektörümüzün gelişimine de yön veren bu çalışmalarımızın The Hammers Awards jürisi tarafından takdir edilmesi ve ödüle layık bulunması oldukça gurur verici"

Genel 28.10.2021, 14:38
Multinet Up'a The Hammers Awards'tan 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, The Hammers Awards’ta "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı", "En İyi CRM Takımı" ve "En İyi Search Marketing Takımı" kategorilerinde olmak üzere üç ödül kazandı.

Multinet Up açıklamasına göre, Türkiye’nin önde gelen markalarının pazarlama ve pazarlama iletişimi alanındaki çalışmalarıyla yarıştığı The Hammers Awards 2021’in kazananları, Marketing Meetup etkinliği kapsamında düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, pazarlama sektörüne değer katan yenilikçi çalışmalarından dolayı üç kategoride birden ödüle layık görüldü.

Ekiplerin yıl boyunca sürdürdükleri proje ve çalışmaların, bütçeden bağımsız olarak şirket hedefleri ile örtüşmesi ve sektöre örnek teşkil etmesi kriterlerine göre değerlendirildiği yarışmada Multinet Up ekipleri "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı", "En İyi CRM Takımı" ve "En İyi Search Marketing Takımı" ödüllerini kazandı.

The Hammers Awards 2020’de de iki ödül birden kazanan şirketin müşteri deneyimi takımının iki yıl üst üste "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı" seçilmesi ise dikkati çekti.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, Multinet Up’ta bugünün koşullarına uygun, en iyi çözümleri geliştirebilmek ve bu çözümleri paydaşlara en iyi deneyimi yaşatarak sunabilmek adına yürüttükleri çalışmaların, ekosistemlerindeki binlerce kuruma fayda sağlarken, yüzbinlerce bireyin de hayatına dokunduğunu dile getirdi.

Işık, sektörün gelişimine de yön veren söz konusu çalışmaların The Hammers Awards jürisi tarafından takdir edilmesinin ve ödüle layık bulunmasının oldukça gurur verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Search Marketing, CRM ve Deneyim takımlarımızın tüm üyelerini tebrik ediyor, Marketing Meetup’ın düzenlenmesinde emeği geçen herkese Multinet Up ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca özverili bir takım çalışmasıyla elde edilen iş sonuçlarının yine ekip başarısı olarak takdir görmesi, pazarlama profesyonellerinin motivasyonunu artırıyor ve alanın gelişimine büyük katkı sağlıyor. Takım ruhunu güçlendiren The Hammers Awards’a bu nedenle ayrıca teşekkürler."

#Multinet Up #The Hammers Awards
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