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Muhtarlık seçiminde sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna götürüldü

İstanbul’da 14 mahallede düzenlenen muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’ndeki muhtarlık seçimlerinde oy sayımlarının ardından oy pusulaları görevliler tarafından polis eşliğinde İlçe Seçim Merkezlerine götürüldü.

Genel 06.06.2021, 18:28
Muhtarlık seçiminde sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna götürüldü

İstanbul’da 14 mahallede düzenlenen muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’ndeki muhtarlık seçimlerinde oy sayımlarının ardından oy pusulaları görevliler tarafından polis eşliğinde İlçe Seçim Merkezlerine götürüldü.

İstanbul’un 14 mahallesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde, saat 17.00 itibariyle sandıkların kapatılmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi. 3 adayın yarıştığı Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde ise 11 bin seçmen sandık başına gitti. Pandemi kurallarına dikkat edilen okulda olası olaylara karşı polis de önlem aldı. Oy sayımının bitmesinin ardından oy pusulaları görevliler tarafından polis eşliğinde İlçe Seçim Merkezlerine götürüldü.
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