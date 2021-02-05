Muhtarlardan Başkan Aydın’a tam destek

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki arazilerin satılacağı yönündeki söylentiler üzerine muhtarlardan Belediye Başkanı Davut Aydın’a tam destek geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, ilçedeki arazilerin satılacağı yönündeki söylentileri yalanlayan Aydın, “Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

Bu tür söylentiler çıkarmanın ilçeyi küçük düşüreceğine işaret eden Başkan Davut Aydın, “Rahat olun, satılacak yer yok. Yenişehir’de belediyenin satacağı hiç yer yok. Defalarca söyledim. 10 taşınmaz, 5 araç aldık. Devletten 8 milyon TL civarında hibe aldık” diye konuştu.

Aydın, “Kimileri Muhtarlar Derneği’ne giderek yapacakları basın açıklamasına muhtarlarımızı da çağırmış. ‘Gelmek istemeyenler yerlerine azalarını göndersin’ demiş. Yazıklar olsun sana. Belediye meclisinde gündeme getirdik. Defalarca anlattık. Yetmedi, bir kez daha anlattık. 500 adet taşınmaz malın satışı olabilir mi? Bu delilik değil de nedir? Biz ki köylerdeki arazileri kiraya verirken bile o köy halkından başka kimseye vermiyoruz. Bizden köylerdeki arazileri satın almak isteyen kooperatiflere bile satın almayın, istediğiniz kadar kullanın, para vermeyin diyoruz. Bu satış kararını neden aldığımızı defalarca meclisteki grup başkanlarına anlattık. Mecliste konuştuk anlattık. Toplulaştırmalardan dolayı vatandaşın yaşadığı sıkıntılar üzerine böyle bir karar aldığımızı söyledik. Ancak söz konusu şahıs köy köy gezip vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Belediye meydanında basın açıklaması yapacağını söylüyor. Ben belediye meydanındayım, gelsin, yapsın bakalım, görelim. Gereksiz yere belediyenin bir karış toprağını satan namusunu da satar. Köy köy gezip vatandaşa yalan söylemek ahlâklı bir politika değildir. Biz bu memlekette kimseye asla pabuç bırakmayız. Bu yalanlar yetmiyor gibi AK Parti ile MHP’yi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Cumhur ittifaka dimdik ayaktadır ve bizi karıştırmaya kimsenin gücü yetmez. Bu memlekette kimseye pabuç bırakmayız” diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “Davut Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak biz, ilçemizdeki çalışmaları takip ediyoruz. Bizlerin asıl derdi, hizmet, yatırım yapmak. Biz gönüller yapmaya geldik” dedi.

MHP İlçe Başkanı Arif Eren ise, “Memleketin hayrına, milletin menfaatine olan her şeyin yanındayız. Biz, vatanımıza, milletimize hizmet peşindeyiz” diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız ise, “Muhtarlarımızın bu oyunlara gelmeyeceğine inanıyoruz. Sizlere, bu toplantıyı önemseyip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Davut Aydın, hepimizin başkanı, kendisini ayakta alkışlayalım” diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız’ın bu sözleri üzerine salonda bulunan muhtarlar Başkan Aydın’ı ayakta alkışladılar. Bazı muhtarlar, arazilerin satılacağı yönündeki söylentilere inanmadıklarını belirttiler.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde muhtarlar, mahallelerine yapılmasını istedikleri projeleri anlattılar.