Muhtarlara zam müjdesi Afyonkarahisar’da sevinçle kayrılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhtarların maaşlarının asgari ücret düzeyinde artması Afyonkarahisar’daki mahalle muhtarlarında sevinçle karşılandı. Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, “Cumhurbaşkanımız sayesinde muhtarlar değer kazandı” dedi.

Muhtarlara zam müjdesi Afyonkarahisar’da sevinçle karşılandı. Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, yapılan zammın muhtarlara verilen önemi gösterdiğini belirterek, “Muhtarlarımız Cumhurbaşkanımız sayesinde bir değer kazandı. Muhtarlarımızın özlük hakları konusunda, maaşları noktasında hakikaten güzel gelişmeler oldu. Son olarak muhtar maaşlarına zam yapan cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımızın mahallenin her şeyi. Pandamı sürecinde bir kez daha bunu gördük. Devletimizin eli kolu oldular. Hem karantinadaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hem de vefa destek grubunda yer alarak muhtarlarımızın vatandaşların yanında oldu. Şuanda asgari ücret düzeyinde maaş zammı yapılması paradan ziyade muhtarlara veriler önemi gösterir” diye konuştu.