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Muhtarın çantasını taşıyan sokak köpeği gülümsetti

Gümüşhane’de bir sokak köpeğinin kendisini seven muhtarın çantasını taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, o anlar izleyenleri gülümsetti.

Genel 21.08.2022, 14:09
Muhtarın çantasını taşıyan sokak köpeği gülümsetti

Gümüşhane’de bir sokak köpeğinin kendisini seven muhtarın çantasını taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, o anlar izleyenleri gülümsetti.

Kentte Hasanbey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yürüyüş yapan Karşıyaka Mahallesi muhtarı Arzu Ay “Zeytin” adını verdiği sokak köpeğini sevdi. Bu davranışı karşılıksız bırakmayan sokak köpeği muhtarın elinde bulunan çantayı bir süre taşımasına yardım etti. Olayı sosyal medya hesabından, “Sadece başını okşamıştım, ille de çantanı taşıyacağım dedi. notuyla paylaşan muhtar Arzu Ay ile sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti.

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