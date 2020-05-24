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Muhtardan görüntülü mezarlık ziyareti hizmeti

KÖY MEZARLIĞINDAKİ TÜM MEZARLARIN FOTOĞRAFLARINI TEK TEK ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, ARAYAN HERKES İLE YAKININ MEZARI BAŞINDA GÖRÜNTÜLÜ DUA HİZMETİ YAPTIRDI

Muhtardan görüntülü mezarlık ziyareti hizmeti

KÖY MEZARLIĞINDAKİ TÜM MEZARLARIN FOTOĞRAFLARINI TEK TEK ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, ARAYAN HERKES İLE YAKININ MEZARI BAŞINDA GÖRÜNTÜLÜ DUA HİZMETİ YAPTIRDI

24 Mayıs 2020 Pazar 12:56
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Muhtardan görüntülü mezarlık ziyareti hizmeti

Tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağından dolayı mezarlık ziyareti yapamayanlar için Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde köy muhtarı Murat İspir, köy mezarlığında bulunan mezarların fotoğraflarını tek tek çekerek sosyal medyada paylaştı, arayan herkes ile yakınının mezarı başında cep telefonu ile görüntülü dua hizmeti yaptırdı.

İlçeye bağlı Kesikeli Köyü Muhtarı Murat İspir sokağa çıkma yasağından dolayı mezarlık ziyareti yapamayan köylüleri için ilginç bir çözüm buldu. Köy mezarlığındaki tüm mezarların fotoğraflarını tek tek çeken İspir, bu fotoğrafları hem kendi sosyal medya hesabına hem de köy muhtarlığının sosyal medya hesabından “Mezarlığa gelemeyenler ziyaret edemeyenler için paylaşıyoruz” başlığı ile paylaştı.

Ayrıca arife günü ve bayram sabahında köy mezarlığında olan muhtar Murat İspir cep telefonu ile görüntülü arayan köylülerine de yakınlarının mezarı başında görüntülü şekilde dua hizmeti verdi. Muhtar Murat İspir, “Covid-19 salgını nedeniyle devletimiz 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bu bayramı buruk geçiriyoruz. Mezarlığımız bu bayramda boş kaldı. Ben de bu bayramda uzaktan yakından mezarlığa gelemeyenler, yakınlarını ziyaret edemeyenler için tüm mezarlarımızı tek tek fotoğrafladım ve sosyal medyadan paylaşarak yakınlarının dua etmesini özlem gidermesini sağlamaya çalıştım. Ayrıca arife günü de bayram sabahından bu yana mezarlıktayım ve beni görüntülü şekilde Whatsap’tan arayanlara mezar başında yakınlarının mezarını gösteriyorum, dua ediyorlar. Köylülerimiz çok mutlu oldu. Aynı şekilde ben de mutluyum gururluyum” şeklinde konuştu.

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