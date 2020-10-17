banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
Belçika’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Belçika’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Muhtardan alkışlanacak hareket

BURSA’DA YAŞLILARIN AYAKTA BEKLEMESİNE GÖNLÜ RAZI OLMAYAN MAHALLE MUHTARI, SAĞLIK OCAĞININ ÖNÜNE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN OLARAK SANDALYELER YERLEŞTİRDİ.

Genel 17.10.2020, 09:34
1
Muhtardan alkışlanacak hareket

Bursa’da yaşlıların ayakta beklemesine gönlü razı olmayan mahalle muhtarı, sağlık ocağının önüne sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sandalyeler yerleştirdi.

Yıldırım’a bağlı Yiğitler Mahallesi’nin muhtarı Ferhat Sarman, herkes tarafından alkışlanacak bir uygulamaya imza attı. Muhtarlığın yanında bulunan Yiğitler Edebali Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen vatandaşlar, hem sosyal mesafeye uymuyor hem de ayakta bekliyordu. Bu meseleye çare arayan Sarman, gerekli yerle dilekçe yazdı. Hem bekleme alanı, hem de üzerinin yağmur ve soğuktan korunması için yardım bekleyen Sarman’ın aklına kullanmadığı muhtarlıktaki sandalyeler geldi. Sağlık merkezi çalışanları ile birlikte sosyal mesafe kuralına uygun dizilen sandalyeler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Korona virüs ile hep birlikte mücadele etmek gerektiğini belirten Ferhat Sarman, “Sağlık merkezimiz çok yoğun oluyor. İnsanların yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uymadığını gördüm. Yıldırım Belediyesi’ne dilekçe yazdım. Olumlu dönüş yaptılar. Ancak bu zaman zarfında insanların ayakta ve sosyal mesafe kurallarına uymadan beklemelerine gönlüm razı olmadı. Muhtarlığın sandalyelerini sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde koyduk. Şimdilik güneşin altın kalıyorlar. Ama en azından sosyal mesafeye uyup ayakta beklemiyorlar” dedi.

Sosyal medyaya fotoğraflar düşünce diğer kurumlardan da hem yardım için hem de örnek bir davranış olduğu için tebrik telefonları aldığını ifade eden Sarman, “Kısa bir sürede buranın üzerini kapatırsak, insanlar sağlık ocağına geldiğinde sağlıklı bir ortamda beklemiş olurlar” şeklinde konuştu.

Muhtarın yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar ise, en kısa zamanda bu meselenin çözüleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
kapalı
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2