Muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevinin icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri çerçevesinde 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NATO’ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevinin icra edildiği aktarıldı.