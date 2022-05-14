Muhafazakar Yükseliş Partisi İstanbul İl Kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) İstanbul İl Kongresi Esenyurt’ta gerçekleştirildi. Kongrede oy birliğiyle yeni il başkanı Yüksel Dayı oldu.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) İstanbul İl Kongresi gerçekleştirildi. Esenyurt’ta yapılan kongreye MYP Genel Sekreteri Muhammed Altun ve MYP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede Yüksel Dayı MYP İstanbul İl Başkanı seçildi. Kongre ile ilgili konuşan Dayı, “Beni bu göreve layık gören başta Ahmet Reyiz Yılmaz Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm ilçe başkanlarımıza, delegelerimize, derneklerimize, özellikle şehit ve gazi dernek başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle bizim hedefimiz, garibanın, mazlumun ve yoksulun yanında olmaktır. Hedefimiz her zaman alt tabandır” dedi.

"Biz ‘Mazluma İş’ diyerek ortaya çıkan bir partiyiz"

Kongrede bir konuşma yapan MYP Genel Sekreteri Muhammed Altun ise, “Biz şanlı bir tarihi omuzlayanlardanız. Üzülmeyin değerli kardeşlerim, herkes diyor ki bu yeni bir partidir. Çok fazla parti var. Biz ‘Mazluma İş’ diyerek ortaya çıkan bir partiyiz. Hanım kardeşlerimiz, bu davaya gönül veren bütün kardeşlerimiz ev ev gezerek bu İslam davasını, Muhafazakar Yükseliş Partisi’ni inşallah anlatacaklar” ifadelerini kullandı.