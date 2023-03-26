Muğla’da sezonun ilk turistleri çiçeklerle karşılandı

İngiltere’den gelen 166 yabancı turist, Milas-Bodrum Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

İngiltere’nin Bristol kentinden 166 turist Bodrum’a geldi. Bristol’den gerçekleştirilen sezonun ilk uçuşu nedeniyle Milas-Bodrum Havalimanı’nda tören düzenlendi.

İngiliz yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Firma 4 Kasım tarihine kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada üç gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyecek. İngiliz havayolu, 26 Mart ile 11 Kasım tarihleri arasında Bristol, Gatwick, Luton, Edinburg ve Liverpool olmak üzere İngiltere’nin beş kentinden Bodrum’a karşılıklı toplam 694 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Güzel bir karşılama oldu. Bir yolcumuz Türkçe ’Merhaba’ diyerek giriş yaptı. Bundan sonra uçuşlar artacak ve devam edecek. İlk etapta 1 milyon turist bandını yakalayıp, daha sonra 500 bini yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Oteller sezona hazır. Bütün ülkeler Bodrum’a gelsin istiyoruz. Veri bakımından İngiltere’nin ön planda olacağını düşünüyoruz. Sonrasında Almanya, Rusya ve Polonya takip edecektir” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı, 2022 yılında 3 milyon 904 bin yolcu ağırladı.