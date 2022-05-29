Muğla’da şehit olan orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

Muğla’nın Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde görevden döndüğü esnada bir aracın çarpması sonucu şehit olan Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Olay, Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çetibeli kontrol noktasında görevli orman muhafaza memuru 63 yaşındaki Mustafa Ersal Eken’e görevinden döndüğü sırada siyah bir cip çarpıp kaçmıştı. Eken olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarma tarafından yakalanmıştı.

Vefat eden orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü’nde bugün tören düzenlendi. Törene Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Eken’in ailesi ve arkadaşları ile çalışma arkadaşları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Eken’in cenazesi törenin ardından Yatağan Bahçeyaka Mahallesi’nde toprağa verildi.