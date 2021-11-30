Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı kadın cinayetinde gözaltı

Karnından vurularak öldürülen Ekin Gökçe Fakıoğlu’nun şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu, 24 Kasım günü en son görüştüğü arkadaşı T.A.’nın yaşadığı apartmanın bahçesinde karnından vurulmuş olarak bulundu. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, genç kadının cinayetini gündeme taşıdı. Anlı; “Ekin’in en son görüştüğü T.A., cinayetten sonra kayıplara karıştı. T.A.’nın bulunması çok önemli” dedi.

Yayında aktarılanlara göre Adana Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri düzenledikleri operasyonla cinayetin şüphelisi olarak aranan T.A.’yı yakaladı.

Kocası da 2 yıl önce öldürülmüştü

Bir çocuk annesi olan Ekin Gökçe Fakıoğlu’nun eşi Selçuk Fakıoğlu, 2 yıl önce barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.