Müge Anlı, kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı
MÜGE ANLI, KAN DONDURAN İTİRAFI CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Müge Anlı canlı yayında, Anne G.A.’nın oğlunu, sevgilisiyle birlikte yakarak öldürdüğünün ortaya çıktığını söyledi.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Sakarya’nın Kocaali ilesinde 28 Nisan günü annesinin sevgilisi ile yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili gelen şok itirafı canlı yayında açıkladı.
Müge Anlı’nın küçük çocuğun şüpheli ölümünün üzerine gitmesinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı talimat vermiş, anne G.A. ve sevgilisi H.K.’yı gözaltına alınmıştı. Öte yandan Sakarya Emniyeti, şüpheli H.K.’nin annesi E.K. ve erkek kardeşi Y.K.’nin de ifadeleri alınmak üzere götürüldü.
Müge Anlı, gece boyu devam eden ifade işlemleri sırasında şok itirafın geldiğini duyurdu. Gelen ilk itirafı canlı yayında izleyicileriyle paylaşan Anlı; “H.K.’nin erkek kardeşi Y.; ifade işlemleri sırasında Şiar’ı, G. ve H.’nin birlikte benzin dökerek yaktığını söyledi” dedi.
Anne G.A., sevgilisi H.K.’nin oğlunu öldüresiye dövdüğünü, demir çubukla taciz ettiğini de Müge Anlı’ya itiraf etmişti.
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