Mudanya’nın tanıtımında zeytin yağı farkı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ziyaretçilerin öncelikle tercih ettiği ürünlerin başında zeytin yağı ve yöreye ait hediyelik eşyalar yer alıyor. Trilye Mahallesi sakinleri butik ürünlerle turistlere hizmet veriyor.

Türkiye’nin en iyi en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Mudanya’nın Tirilye Mahallesinde bu ürünlerin hâricinde binlerce çeşit hediyelik eşya satılıyor. Ayrıca kadınların ürettikleri turşu çeşitleri de rağbet görüyor.

Tirilye’nin kadınları akla gelebilecek her ürünü üretirken, her çeşit doğal ürünlerin reçeli ve turşusunu yapıyorlar. Tirilyeli kadınların ürünleri Türkiye genelinde birçok ziyaretçinin sofralarını süslerken, hediyelik eşyalar da evleri süslüyor.

Pandemi sebebiyle zor günler geçirdiklerini ifade eden Tirilyeli esnafı ve kadınlar, “Pandemi yi atlatıp normal yaşantımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Çok zor aylar geçirdik, inşallah bir daha böyle ve zor günler geçirmeyiz. Tarihî eserleri ve ürettiği ürünlerle ünlenen mahallemiz yeniden o hareketli ve canlı günlere gelmeyi dört gözle bekliyor” dediler.