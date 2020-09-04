Mudanya’nın hedefi sağlıklı ve planlı şehirleşme

Mudanya Belediyesi, Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda imar plânı çalışmasına başladı.

Mudanya Belediyesi plânsız yapılaşma ve alt yapı sıkıntısı yaşanan Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı revizyon çalışmalarına başladı. Mudanya’yı sağlıksız şehirleşmeden kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bir yandan mahkeme kararıyla iptâl edilen Güzelyalı imar planını sil baştan yaparken diğer yandan Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar’da da çalışmalara başlıyoruz. Yeni imar plânıyla birlikte dört mahallemizin alt yapı gibi birçok sıkıntısının çözülebilmesi için önemli bir adım atmış olacağız. Plânsız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar plânı çalışmasına teknik ekiplerimiz başladı. 334 hektarlık alanda yapılacak olan plân çalışması tamamlandığında diğer kurumların sorumluluğunda olan alt yapı gibi sorunlar çözülecek, Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, turizm öncelikli bir kent planlaması ortaya çıkacak” diye konuştu.