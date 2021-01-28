Mudanya’da yoğun kar mesaisi

Mudanya Belediyesi, kuvvetli fırtınanın ardından özellikle ilçe kırsalında etkili olan kar yağışına karşı dün akşam saatlerinden itibaren hummalı bir mesai yaptı.

Mudanya Belediyesi, gece boyunca yoğun kar yağışının yaşandığı Çepni, İpekyayla, Yaylacık, Kaymakoba, Dereköy, Mirzaoba, Yörükali’de yolların kapanmaması için seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mudanyalıların günlük yaşamlarının aksamaması için köy yolları ve ana arterlerde kar ve buzla mücadele çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Görevliler, özellikle araçların erişmekte zorlandığı dar sokaklar ve köy yollarında, kar küreme ve temizleme işlemi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki 2 kar küreme aracı, 1 greyder, 4 kepçe, 1 tuz küreme kamyonu, 20 personel ve 200 ton tuzla 24 saat boyunca aralıksız hizmet vermeye devam edecek.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarının 24 saat aralıksız süreceğini, Mudanya’da mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.