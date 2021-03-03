Mudanya’da virüste topyekûn mücadele

Mudanya Belediyesi, normalleşme süreci ile faaliyetlerine başlayan kahvehanelerde ve riskli alanlarda ilaçlama yaptı. Öte yandan talep eden esnaflara da ücretsiz antiviral dezenfektan dağıtımına başlandı.

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren ilçe genelinde virüsle mücadelesini sürdüren Mudanya Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner Hizmetleri Bürosu ekiplerince ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar, faaliyetlerine yeniden başlayan kahvehaneler, kıraathaneler ile riskli olan kamu alanları ve sağlık ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Hazırlanan 30 gram dezenfektan 15 litre su ile karıştırıldığında 400 metrekare yüzeyde dezenfeksiyon sağlarken, talep eden esnaflar hafta içi mesai saatlerinde Veteriner Hizmetleri Bürosu’ndan tutanak karşılığında antiviral dezenfektan paketlerini ücretsiz alabiliyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Mudanya Belediyesi olarak her alanda virüsle mücadele ettiklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Normalleşme sürecinin başlaması, virüsün bittiği anlamına gelmiyor. Ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun mesaisine devam ediyor. Tüm hemşehrilerimden maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmeye ve tedbirleri elden bırakmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.