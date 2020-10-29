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Mudanya’da teknelerle Cumhuriyet Korteji

MUDANYA'DA 29 EKİM COŞKUSU YAŞANDI

Genel 29.10.2020, 17:54
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Mudanya’da teknelerle Cumhuriyet Korteji

Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya’da coşkuyla kutlandı. Arnavutköy Yat Limanı’ndan demir alan teknelerin oluşturduğu Cumhuriyet korteji, 97. yıl coşkusunu denize taşıdı.

Mudanya Mütarekesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünde pandemi kurallarına uygun olarak, adına yakışır bir kutlamaya imza attı. Kaymakamlık binasında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, denizde yelkenli teknelerin Cumhuriyet kortejiyle devam etti. Kutlamalara Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Mudanya protokolü, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Mudanya Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Yelken Kulübü’nün düzenlediği tekne kortej geçişi, Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yelkenli tekneler unutulmaz bir gösteriye imza attı. Arnavutköy Limanı’ndan demir alan teknelerin oluşturduğu Cumhuriyet seyir korteji renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar Güzelyalı Atatürk Parkı’nda Mudanya Belediye Bandosu konseriyle devam etti.

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