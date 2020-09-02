Mudanya’da koronavirüs tedbirleri artırıldı
MUDANYA BELEDİYESİ ARTAN KORONAVİRÜS VAK’ALARININ ARDINDAN TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI İLÇENİN TAMAMINDA YAYGINLAŞTIRDI.
Mudanya Belediyesi artan koronavirüs vak’alarının ardından temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında yaygınlaştırdı. Yoğun olarak kullanılan kamu binalarının yanı sıra 21 Eylül’de yüzyüze eğitime başlayacak olan okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.
Mudanya Belediyesi, ülke genelinde artan koronavirüs vak’alarına paralel olarak ilâçlama ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mudanya Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi’ne bağlı ekipler, 21 Eylül’de yüzyüze eğitime başlayacak olan okullardaki dezenfekte işlemlerinin yanı sıra insanların yoğun olarak kullandığı kamu binalarını da temizliyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas edebileceği masalar, kapı kolları, lavabolar, toplantı salonları gibi tüm alanlarda ilaçlama işlemleri yapılıyor. Gece gündüz sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibinin isevirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edeceğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanyalı hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Mart ayından bu yana aldığımız tedbirler, hemşehrilerimizin duyarlılığı ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla ilçemizde vak’aların daha az görülmesine katkı sağladık. Önümüzdeki süreçte de sosyal mesafe ve hijyen konusunda her birimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım” dedi.
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