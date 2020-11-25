Mudanya’da KADES tanıtıldı

Mudanya’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadın Acil Destek” (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce İskele Meydanı’nda Hükümet Konağı önünde kurulan stantta kadınlara uygulamaya yönelik broşür dağıtıldı. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz’un da diğer daire amirleriyle katılım sağladığı farkındalık standında, KADES uygulamasının tanıtımını sağlayan ekipler, uygulamayı kadınların cep telefonuna indirerek de gerekli bilgilendirmeler yaptı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama sayesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru olan kadınların acil durumlarda akıllı telefonların konum bilgisini açarak bir tuşla 112, 155, 156 acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini söyledi. Kaymakam Sözer, uygulamanın yerelde de yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.