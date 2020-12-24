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Mudanya’da kaçağa geçit yok
Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanın yanıbaşında deniz manzaralı araziye kaçak yapılan konteyner belediye ekiplerince yıkıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe sınırlarında kaçak yapılara ve konteynerlere izin vermeyeceklerini açıkladı
Genel 24.12.2020, 13:59
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanın yanıbaşında deniz manzaralı araziye kaçak yapılan konteyner belediye ekiplerince yıkıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe sınırlarında kaçak yapılara ve konteynerlere izin vermeyeceklerini açıkladı
Mudanya’nın Çepni köyünde deniz manzaralı kaçak konteyner belediye ekiplerince kaldırıldı.Daha önce yeri tespit edilen kaçak konteyner için belediye kaçak yapı ekipleri harekete geçti. Deniz manzaralı konteyner vinç yardımıyla kaldırılırken, Mudanya ilçesi sınırlarında tarım alanları ve orman arazisine yapılan kaçak bina, baraka ve konteynerlerine kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hiç bir şekilde kaçağa müsamaha göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz. Çocuklarımıza ormanı, denizi temiz bir Mudanya bırakmak için hizmet ediyoruz" diye konuştu.
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