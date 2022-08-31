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Mudanya’da bir aile sel sularından son anda kurtarıldı...
Bursa’da hayatı felç eden sağanak yağış sebebiyle dağdan gelen sel suları minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı.
Genel 31.08.2022, 18:13
Bursa’da hayatı felç eden sağanak yağış sebebiyle dağdan gelen sel suları minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde yoğun yapılaşma sebebiyle sel suları gidecek yol bulamadı. Ana arterler sel sularıyla önüne ne kattıysa sürükledi. Dağdan gelen sel suları bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Minibüs bir ağaca yaslandı. İçindekiler de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
O anları apartmanın balkonundan çeken bir kadın da "Allah’ım sen koru" diye dua etti. Ana caddenin sel sularıyla kaplanması Bursa’da facia yaşanmadan atlatılan afetin boyutunu gözler önüne serdi.
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