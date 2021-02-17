Mudanya Ziraat Odası’nda yeni dönem

Mudanya Ziraat Odası’nda 6 yıldan beri başkan vekilliği görevini yürüten Erdoğan Yıldız, yönetim kurulunun 2 yılda bir kendi arasında yaptığı seçimle başkanlığa seçildi.

20 seneye yakın başkanlık yapan Raif Döner, yönetim kurulu arasında yapılan seçiminde, artık başkanlık görevini yürütemeyeceğini belirtmişti. Bunun üzerine başkan vekili Erdoğan ıldız, oybirliği ile başkanlık görevine seçildi.

Yapılan yazılı açıklamada, 6964 Sayılı Ziraat Odaları Kanunu 11. maddesi gereği yapılan yönetim kurulu görev dağılımı sonucunda yönetim kurulu başkanlığına Erdoğan Yıldız, başkan vekilliğine Sekai Samast, oda meclis başkanlığına Enver Ulu, meclis başkan vekilliğine İlker Turan, muhasipliğe Nurettin Durak getirilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Raif Döner, Hasan Karayol, Haydar Kayar ve Mustafa Işıkoğlu getirildi.

Yeni başkan Erdoğan Yıldız, “Öncelikle bana teveccüh gösterip bu görevi tevdi eden meclis üyelerime ve yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Görevimin ve sorumluluklarımın ağırlığının şuurunda olduğumu belirtmek isterim. Bu görevi yaklaşık 20 yıldır yürüten ve benimde son altı yılında yönetim kurulunda ve başkan vekilliğinde bulunduğum Raif Döner başkanıma bize öğrettiklerinden ve odamıza verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım. Bizim her zaman abimiz olarak kalacaktır. Arzumuz bu bayrağı aldığımız yerden daha yukarılara çıkarmak olacaktır” dedi.