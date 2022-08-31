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Mudanya Sahili çamura boyandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hayatı felç eden sağanak yağış, sahili de kahverengiye boyadı. Dağdan akıp ana arterlerden yol alan sel suları sahille birleşince denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Genel 31.08.2022, 18:09
Mudanya Sahili çamura boyandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hayatı felç eden sağanak yağış, sahili de kahverengiye boyadı. Dağdan akıp ana arterlerden yol alan sel suları sahille birleşince denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Saat 15.30’da şiddetini arttıran sağanak yağış sele dönüştü. Özellikle Halitpaşa Mahallesi’nde dere yatakları yerine sel suları ana caddelerden akıp sahille buluştu. Denizin rengi ise kısa süre sonra tüm sahil boyunca kahverengiye dönüştü. O anlar da dron ile havadan görüntülendi.

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