Mudanya polisinden çalıntı motosiklet ve uyuşturucu operasyonu
MUDANYA İLÇESİNDE ÇALINTI MOTOSİKLET VE ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLARLA İLGİLİ DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa’nın Mudanya ilçesinde çalıntı motosiklet ve araçta uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri sabaha karşı şüphe üzerine iki motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan bir kişi, kaçmak isterken ekiplerin sıkı takibi neticesi yakalandı. Diğer şahıs ise motosikletle kaçtı. Firar eden şahsın S.A. olduğu belirlendi . S.A. da polisler tarafından yakalandı. Şahsın, Şahin marka araçla da irtibatı olduğu belirlendi. Bu araçta yapılan aramada 5.21 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca S.A’nın üzerinden de kesici alet bulundu. Bu arada araç içinde bulunan Y.C, Z.Ş. ve A.A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Bağlarbaşı polis merkezi bölgesinden çalındığı belirlenen 34 VS 0836 plakalı motosiklet olan Yavuz Selim Polis Merkezine teslim edildi.
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