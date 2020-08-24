Mudanya Kitap Günleri 22 bin 760 okuru ağırladı
MUDANYA BELEDİYESİ VE YAYINCILAR KOOPERATİFİ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN MUDANYA 2. KİTAP GÜNLERİ, ÜÇ GÜNDE 22 BİN 760 KİŞİYİ AĞIRLADI.
Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri, üç günde 22 bin 760 kişiyi ağırladı.
Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mudanya 2. Kitap Günleri sona erdi. Mudanya’nın kalbi Mütareke Meydanı’nda düzenlenen fuara 16 gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçinin yanı sıra 40 yayınevi katıldı. 7 söyleşi gerçekleştirilirken, gazeteci ve yazarlar okurlarıyla bir araya geldi.
Mudanya’nın kültür sanat hayatına önemli katkı sağlayan yazarlara ve sanatçılara teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gelenekselleşen açık hava kitap günlerinin Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına ciddi katkılar sağladığını belirtti. Geçen yıl 9 gün süren fuarda 45 bin ziyaretçiyi Mudanya’da ağırladıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, bu yıl 3 gün süren fuarına ilginin önemli olduğuna vurgu yaptı. Türkyılmaz, Kitap Günleri süresi boyunca Covid-19 tedbirleri gereği maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına özen gösterdiklerinin altını çizerken, ziyaretçilere de teşekkür etti.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25