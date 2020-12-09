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Mudanya Belediyesi’nden sosyal tesis

Mudanya Belediyesi, bünyesinde kütüphane, konuk evi, restoran ve öğrenci etüt merkezinin bulunacağı sosyal tesisin çalışmalarına başladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekân hâline getirilecek olan tesisin kente değer katacağını söyledi.

Genel 09.12.2020, 13:33
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Mudanya Belediyesi’nden sosyal tesis

Mudanya Belediyesi, bünyesinde kütüphane, konuk evi, restoran ve öğrenci etüt merkezinin bulunacağı sosyal tesisin çalışmalarına başladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekân hâline getirilecek olan tesisin kente değer katacağını söyledi.

Mudanya Belediyesi, eski öğretmenevi binasını sosyal tesis olarak Mudanya’ya kazandırmak üzere çalışmalara başladı. Mudanya Belediyesi Sosyal Tesisi; kütüphane, konuk evi, etüt merkezi ve restoranıyla Mudanyalıların sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekân hâline getirilecek. Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe Yılmaz ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Hayri Türkyılmaz, tesisin Mudanya’ya değer katacağını belirterek, “İlçemizi daha kaliteli yaşam alanlarıyla buluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal tesis toplantılara ve eğitimlere ev sahipliği yaparken, kitaplarla buluşmak isteyen okurları ağırlayacak, ilçemize değer katacak” diye konuştu.
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