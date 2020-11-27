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Mudanya Belediyesi üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi

Mudanya Belediyesi, arazi ve imar yolu açma çalışmalarından beton, parke ve tretuvar yapımına pek çok mahallede hizmetlerini sürdürüyor. Ekipler, Kumyaka, Tirilye, Akköy, Bademli, Burgaz ve Halitpaşa’da toplamda 8 bin 550 metrekare yol kaplaması, 810 metre tretuvar çalışması gerçekleştirdi.

Genel 27.11.2020, 11:15
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Mudanya Belediyesi üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi
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Mudanya Belediyesi, arazi ve imar yolu açma çalışmalarından beton, parke ve tretuvar yapımına pek çok mahallede hizmetlerini sürdürüyor. Ekipler, Kumyaka, Tirilye, Akköy, Bademli, Burgaz ve Halitpaşa’da toplamda 8 bin 550 metrekare yol kaplaması, 810 metre tretuvar çalışması gerçekleştirdi.

Mudanya genelinde kaldırım onarımları, beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak yeni yolları Mudanyalıların hizmetine sunuyor. Ekipler son olarak Kumyaka, Tirilye, Akköy, Bademli, Burgaz ve Halitpaşa’da toplamda 8 bin 550 metrekare yol kaplaması, 810 metre tretuvar çalışması gerçekleştirdi. Mahalle ayrımı yapmadan ilçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pandemi süreci nedeniyle bir süre yavaşlayan üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Gerek kendi planlamalarımız gerekse de Mudanyalıların talep ettiği noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını plan dahilinde sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.
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