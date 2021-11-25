Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mücahit Birinci hakkında araştırmalar yapılıyor. Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi!

Mart ayında açıklanan AK Parti MKYK listesinde adı geçen Mücahit Birinci kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesinde Mücahit Birinci de yer aldı. Peki AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında?

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, 'Yavuz Bahadıroğlu' müstear adıyla tanınan yazar Niyazi Birinci'nin oğludur.

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ERSAN ŞEN İLE TARTIŞMIŞTI

HaberTürk televizyonunda ekranlara gelen 'Enine Boyuna' adlı programda eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınması gündeme gelince stüdyoda gerginlik yaşandı.

Ersan Şen ile AKP'li Birinci arasında geçen diyalog şöyle:

Ersan Şen: Naci Ağbal gibi bir insanı, Merkez Bankası Başkanlığına getirip de sabahın 4'ünde niye görevden alıyorsunuz, gerekçesi ne arkadaş. Ne yaptı bu adam?

AKP'li Birinci: Anayasal yetkisi var.

Şen: Hiçbir şekilde hukuk devletinde 'anayasal yetkisi vardır' diyerek işin içinden kurtulamazsınız. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize.

Birinci: Alışacaksınız, alışacaksınız

Şen: Hayır hiçbir şeye alışmayacağız

Mücahit Birinci Kimdir, Kaç Yaşındadır?

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.