Muammer Sun’un adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediye Meclisi, Muammer Sun’un adının Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesine verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Çankaya Belediye Meclisi, 16 Ocak’ta 88 yaşında yaşama veda eden Türk müziğinin usta bestecisi Muammer Sun’un adının 1000 Çocuk Korosu’nun da çalışmalarını sürdürdüğü Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’ne verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Örnek ismin adı Çankaya’da

Müziğe gönül verdiği ve öğretim üyesi olarak geçirdiği yıllar boyunca çocuk ve gençlerin müzik eğitimi almasına büyük önem veren Sun’un adının Çankaya’da yaşayacak olmasından dolayı gurur duyduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları dedi:

"Çocuklarımızın sosyal ve bilişsel gelişiminde, müzik eğitiminin önemini biliyoruz. Bu yüzden 2009 yılında, Maltepe Yerleşkesinde başlayan Bin Çocuk Korosu faaliyetlerini de içine alacak şekilde, 2018 tarihinde Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi’ni hizmete açtık. 1000 Çocuk Korosu başta olmak üzere birçok kültürel ve eğitsel çalışmaya ev sahipliği yapan Atölyemizde, yetenekli ve istekli olan gençlere eğitim olanağı sağladık. Ankara’nın, Türk Müziğinin ve müzik eğitiminin önemli ismi, büyük usta, öğretmen Muammer Sun isminin müzik atölyemizde yaşayacak olması bizim için çok değerli."