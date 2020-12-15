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MTÜ’den "Malatya’da Tarımsal Faaliyetleri" konulu e-çalıştay

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından, “Malatya’da Tarımsal Faaliyetler ve Kayısı Ticaretinde Son Gelişmeler” konulu e-çalıştay düzenlendi.

Genel 15.12.2020, 18:58
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MTÜ’den "Malatya’da Tarımsal Faaliyetleri" konulu e-çalıştay

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından, “Malatya’da Tarımsal Faaliyetler ve Kayısı Ticaretinde Son Gelişmeler” konulu e-çalıştay düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (MTÜ-UZEM) sistemi üzerinden gerçekleştirilen ‘Malatya’da Tarımsal Faaliyetler ve Kayısı Ticaretinde Son Gelişmeler’ konulu e-çalıştay Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut moderatörlüğünde gerçekleşti. E-çalıştaya Tarım ve Orman Bakan Yardımcı Fatih Metin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma ve Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Otlu katıldı.

Dünya kayısı üretiminin yüzde 18,8’ini karşılayan Malatya’nın Türkiye’nin de en önemli kayısı üretim merkezi olduğunu dile getiren Rektör Karabulut, “Türkiye yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini Malatya karşılamaktadır” dedi.

Kayısının sadece ekonomik boyutuna bakmadıklarını aynı zamanda bir sağlıkçı olarak uzun yıllar kayısının sağlığa olan çok ciddi katkıları üzerine de çalıştıklarını belirten Rektör Karabulut, “Kayısının kükürt sorunu, kayısı çekirdeğini sağlığa etkileri gibi birçok çalışma yaptık. Bu anlamda üniversitemiz bünyesinde Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Malatya’mızın en önemli değerlerden biri olan kayısımızı akademik ve bilimsel olarak inceliyoruz. Çünkü Biz Kayısıya Bilimsel Bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalıştay’da konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise tarımın tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini dile getirerek, “Bu kapsamda, üreticilerimize, tarıma hizmet eden herkese bir görev düştüğü aşikardır. 2023 hedefleri doğrultusunda dünyada tarımsal hasıla ile ilgili konumumuzu daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer aldığı üzere tarım politikalarımızı, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak, üreticilerimizin refah seviyesinin artması ve tüketicilerimizin kaliteli gıdaya ulaşabilmesinin sağlanması şekilde kurgulamış bulunuyoruz. Tarım ve ormancılıkta verimliliğin artırılması, gıda güvenliğinin teminat altına alınması, yenilikçi ürün ve bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi, markalaşmanın ve pazar payının genişletilmesi sorumluluk bilinciyle uzun vadeli politikalar üretmekteyiz” şeklinde konuştu.

Geleceğin tarımına yön verecek bir dijital sistemi olan Dijital Tarım Pazarı-DİTAP’ı uygulamaya aldıklarını da kaydeden Metin, “DİTAP, sözleşmeli üretim başta olmak üzere, üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması, üreticinin pazar gücünün artması, finansman olanaklarının arttırılması gibi tarıma değer katacak birçok faktörü içinde barındırmaktadır. Verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için 2021 yılını “Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı” olarak ilan ettik. Ülkemize sulama alanında kazandırdığımız tesisler bağlamında Malatya ilimizde önemli ölçüde pay almıştır ve almaya da devam edecektir.” Şeklinde konuştu.

Metin, 6,3 milyon TL’lik hibe desteği tutarının Malatya’da uygulandığını da anlatarak, şunları söyledi:

“Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması konularındaki yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği verilmektedir. Kayısı işlenmesi konusunda; 2006-2020 yılları arasında ülkemiz genelinde, yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme adı altında 29 adet projeye destek verilirken bunların 24 adedi, 6,3 Milyon TL’lik hibe desteği tutarı ile Malatya ilimizde uygulanmıştır.”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da kayısıda bu yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen döviz girdisinin düşmediğini dile getirerek ihracatta kuru meyve gurubunda gelir artışı gösteren tek ürünün kayısı olduğunu söyledi.
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