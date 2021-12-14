MSB’den “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kutlaması

Milli Savunma Bakanlığı “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun. Öz kaynaklarımızı millî bir güce dönüştürerek ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”