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MSB’den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekâtı’na katılan Kahraman Türk askerinin tarihî fotoğraflarını paylaştı.
Genel 24.12.2020, 17:23
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Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekâtı’na katılan Kahraman Türk askerinin tarihî fotoğraflarını paylaştı.MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 yılında Sarıkamış Harekâtı’na katılan Kahraman Türk askerinin tarihî fotoğrafları harekât sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun" denildi.
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