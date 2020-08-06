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MSB’den tarihi paylaşım
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), 1979 YILINDA BOLU DAĞ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞININ İCRA ETTİĞİ TATBİKATTAN KALAN TARİHİ BİR FOTOĞRAFI PAYLAŞTI.
Genel 06.08.2020, 16:53
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan kalan tarihi bir fotoğrafı paylaştı.
Balık pişiren 2 askerin yer aldığı fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan tarihi bir fotoğraf. Güç, cesaret ve kararlılık timsali Kahraman Komandolarımız, zorlu doğa şartlarında hayatlarını idame ettiriyor" ifadelerine yer verildi.
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