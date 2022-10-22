MSB’den nefes kesen "ATAK" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ATAK helikopterlerinin yer aldığı bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan yerli ve milli ATAK helikopterlerinin sahada kullanıldığı görüntülerin bulunduğu bir video klip yayımladı. Paylaşımda, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile ’ATAK’larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır" ifadeleri yer aldı.