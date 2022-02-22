MSB’den NATO Deniz Muhafızı Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Akdeniz’de icra edilen ilk odak harekatında, TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG SAKARYA denizaltının yer aldığını duyurdu ve görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Akdeniz’de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022’nin ilk odak harekatı, sancak gemisi TCG BARBAROS fırkateynimiz ve TCG SAKARYA denizaltımızın ’Denizde Durumsal Farkındalık’ ve ’Deniz Güvenlik Harekatı’ faaliyetleriyle Doğu Akdeniz’de icra edildi" denildi.