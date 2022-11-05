MSB’den “Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, duygulandıran bir video klip paylaşımı gerçekleştirildi. Söz konusu paylaşımda, “Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter” denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, operasyona giden Mehmetçiklerin görüntülerinin yer aldığı bir video klip paylaşımı yapıldı. Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımdaki söz konusu video klipte, Mehmetçiklerinin görüntülerinin arka fonunda sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçılar Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz tarafından hazırlanan “Milletin Duası” yeter eseri yer aldı. Ayrıca paylaşımda yer alan video klipte, “Mehmetçik demek; Ben demek, Sen demek, Biz demek! Türk Milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez! Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter” ifadeleri kullanıldı.