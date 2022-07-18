banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

MSB’den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı’nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.

Genel 18.07.2022, 12:35
MSB’den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı’nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Kıbrıs Adası’nın tarihinin, Rumların Ada’daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu