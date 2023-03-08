MSB’den Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesindeki kadınlarımızın bu özel gününü çiçeklerle ve hediyelerle kutladık. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde canla başla çalışan, deprem bölgesinde de görev yapan tüm sivil-asker kadın personelimizi de kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.