MSB’den Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşım yapıldı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur” denildi. Ayrıca paylaşımda yer verilen görüntüde, üç askerin “Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimiz sınır boylarından, Mavi Vatan’dan, gökyüzünün sonsuzluğundan selam olsun sizlere. Bir gün değil, her gün yanınızdayız. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun” ifadeleri işaret diliyle de anlatıldı.