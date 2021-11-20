MSB’den "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Çocukluğunu yaşayamayan, terör örgütlerinin zulmüyle karşı karşıya olan çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarına katkı sağlamak için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.