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MSB’den Doğu Akdeniz’de nefes kesen eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz’de icra edilen Şehit Deniz Piyade Astsubay Çavuş Deniz Muyan Fiilî Silah Atış Eğitimleri’nden görüntüler paylaştı.
Genel 22.02.2022, 13:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz’de icra edilen Şehit Deniz Piyade Astsubay Çavuş Deniz Muyan Fiilî Silah Atış Eğitimleri’nden görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan ve eğitimden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Şan ve şerefle doludur mazimiz, rüzgârlar, fırtınalar şahidimiz, Mavi Vatan’dan açık denizlere, barış içindir bütün gayretimiz. Deniz Kuvvetlerimize bağlı unsurlarımızca Doğu Akdeniz’de ’Şehit Deniz Piyade Astsubay Çavuş Deniz Muyan Fiilî Silah Atış Eğitimleri’ icra edildi" denildi.