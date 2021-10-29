MSB’den Cumhuriyet Bayramı’na özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Milli Mücadele döneminden görüntülerin yer aldığı klip, “Biz Cumhuriyeti böyle kazandık! Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz” notuyla paylaşıldı.