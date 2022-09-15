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MSB’den Azerbaycan için rap müzikli klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan’a rap müzikli klip ile destek verdi.
Genel 15.09.2022, 11:26
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan’a rap müzikli klip ile destek verdi.
Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından MSB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan rap müzikli klip, platform kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan’ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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