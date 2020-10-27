MSB:"Amfibi Görev Grup Komutanlığı bağlısı gemiler, Harekâta Hazırlık Eğitimleri icra etti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığı bağlısı gemilerin Harekâta Hazırlık Eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, " Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların iştiraki ile 22-23 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir Körfezi ve Aksaz bölgesinde Harekâta Hazırlık Eğitimleri icra etti" denildi.