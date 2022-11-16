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MSB: “Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Genel 16.11.2022, 18:56
MSB: “Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu” ifadelerine yer verdi.

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